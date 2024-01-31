Açık 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.01.2024 09:53

Kayseri'de ekipler kardan kapanan 273 mahalle yolunu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 7 ilçede yoğun tipi nedeniyle kapanan 273 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri'de ekipler kardan kapanan 273 mahalle yolunu açtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler 28 Ocak itibarıyla Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan, Akkışla, Develi, Yahyalı ve Bünyan ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun tipiden dolayı ulaşımdaki olumsuzlukları gidermek için yol açma ve genişletme çalışmaları yaptı.

Tipiden kapanan 273 mahalle yolu ulaşıma açılırken, olası olumsuz bir durumla karşılaşmamak için tüm bölgelerde ekipler hazır bekletiliyor.

ETİKETLER
Kayseri Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Nazilli'de esnaf odasında çıkan yangında hasar oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:34
Bakan Fidan Bulgaristan'da resmi temaslarda bulundu
10:31
ABD'de Temsilciler Meclisi Komitesi, İç Güvenlik Bakanı hakkındaki azil maddelerini onayladı
10:34
Türkiye'nin turizm geliri 2023'te arttı
10:29
Husiler: Kızıldeniz'de ABD donanmasına ait savaş gemisini vurduk
10:20
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e seyir füzeleri fırlattı
10:20
Depremde hasar gören Gaziantep Kalesi ayağa kaldırılıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor
FOTO FOKUS
Gezeravcı Diyarbakırlı öğrencilerle buluştu
Gezeravcı Diyarbakırlı öğrencilerle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ