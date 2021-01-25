Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 40 yaşındaki kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Merkez Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde bir evde yaşayan R.Ö'den haber alamayan yakınları durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye yardımıyla balkondan eve giren ve R.Ö'yü yatağında hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, R.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan R.Ö'nün cenazesi, incelenmek üzere hastane morguna kaldırıldı.
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