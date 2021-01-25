Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda silahlı yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit gibi çeşitli ceza ve suçlardan aranan 60 kişi tespit edildi.

İçlerinde, 1 yıl ile 11 yıl arasında hapis cezası ile aranan 21 kişi, 1 yıl altında hapis cezası ile aranan 15 kişi ve hakkında diğer sebeplerden yakalama kararı bulunan 24 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan kapsamlı operasyonda, yakalanan 60 şüpheliden 35’i çıkarıldığı mahkemelerce tutuklandı.