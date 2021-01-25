Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayramiç'te çiçek açan ağaçlar meyve verdi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bazı ağaçların meyve vermesine neden oldu.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların yeterli seviyede olmaması nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açıp meyve verdi.
İlçede bazı incir ağaçları yaprak çıkarmadan meyve verirken, bazı badem ağaçları ise çiçek açtı.
Lodos rüzgarıyla artan hava sıcaklıklarına aldanan ağaçlarda oluşan bu durum, görenleri şaşırttı.
Etiketler: Doğal Yaşam İklim Değişikliği Kuraklık Hava Sıcaklıkları
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