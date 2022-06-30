Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik temel iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim semineri düzenlendi.
Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nca Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı Güvenliği Şube Müdürü Murat Çetin ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı Hüseyin Kaya konuşmacı olarak katıldı.
Katılımcılara, İnsan Hakları Bildirgesi, iş kazaları, temel iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, meslek hastalığı, ilk yardım, öfke kontrolü, psikolojik sağlamlık ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu konularında eğitim verildi.
Etiketler: Kayseri
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