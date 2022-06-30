Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, gönüllü ekibin hastaneye gelen çocuklara moral vermek için çocuk acil servisi, gözlem odaları ve çocuk acil polikliniklerinin duvarlarını çizgi film kahramanları ve çeşitli figürlerle yenilediği belirtildi.

Altı gönüllünün yer aldığı çalışmanın yaklaşık 3 ayda tamamlandığı kaydedildi.

Çocuklarla sohbet ederek hastane korkularını gidermeye çalışan KOMEK ekibinin çocuklara moral kaynağı oldu da ifade edildi.