Çok sayıda tarım arazisi, ev, iş yeri ve deponun sular altında kaldığı Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesine gelen AFAD, kaymakamlık ve belediye ekipleri, temizlik çalışması yapıyor.

Valilik himayesinde bir yandan hasar tespit çalışmalarını sürdüren ekipler, selin yol açtığı zararı belirlemeye çalışıyor.

Selden etkilenen Saltukova Merkez Camisi ile Gökçebey ilçesinde de temizlik çalışmaları devam ediyor.

Caminin müezzin kayyımı Yaşar Karagöl, gazetecilere, kendi gayretleriyle halıları kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, "Kullanılmaz haldeler. Rabb'im başka afet göstermesin, herkese çok geçmiş olsun. Yaz Kuran kursu dönemindeyiz, çocuklarımız biraz mağdur oldu." dedi.

İmam Yusuf Karagöl de "Camimizdeki zarar belli. Halılarımızı toplayabildiğimiz kadar topladık. Yaz Kuran kursu öğrencilerimiz için masa tenisi gibi alanlar kurduk. Onlar zarar gördü. Kendi gücümüz yettiği kadar cemaatimiz ve arkadaşlarımız tarafından el birliğiyle temizliği yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Serası zarar gören Nermin Kayış ise yetiştirdiği ürünlerle çocuklarını okuttuğunu dile getirerek, "Ürünlerimizi bebek gibi besledik. Tam satma zamanı ürünlerimizi kaybettik, daha doğrusu canımızı kaybettik. 8 seramız zarar gördü. Hasar tespiti için geldiler. Bizlere 'Yaralar sarılacak.' denildi. Tarım ve Orman Bakanımız da geldi. Bu yıl artık bir şey alıp satamayız. Komşularımdan mal toplamaya gittim. Bir sürü müşterim var, onlar gelip beni arayacak. Malzeme olmayınca ne satacağım, mağdurum." diye konuştu.