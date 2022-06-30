Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve yasa dışı yollardan yurda girdikleri tespit edilen 4 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin, örgütte daha önceden faaliyet gösterdikleri istihbaratı nedeniyle, ülkeye giriş yasakları (G-87 kodu) olduğu belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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