Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bacanağı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Yaralanan kişinin de üç yıl önce bacanağını tabancayla vurduğu öğrenildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı bacanağı tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Mithatpaşa Mahallesi'nde H.Ü, henüz belirlenemeyen nedenle bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonucu H.Ü, bacanağını bacağından tabancayla vurarak yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İ.A. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, H.Ü. gözaltına alındı.
İ.A'nın da 2018'de H.Ü'yü tabancayla vurarak yaraladığı öğrenildi.
Etiketler: Kayseri
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