Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dezavantajlı grupların iş piyasasına katılımını teşvik etmek amacıyla başlattığı Sosyal İçerme Projeleri kapsamında Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde "Tarım Rehabilitasyon Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda merkez bahçesinde atıl bulunan yaklaşık 4 dönümlük arazi traktörle sürüldü, yabani otlar temizlendi, tarımsal rehabiliteye katılan 40 engelli birey tarafından alana kiraz, ceviz ağacı ve bin kök lavanta dikildi.

Engelli bireyler, topladıkları ıhlamur, lavanta, kuşburnu alıç gibi ürünleri paketleyerek hazır hale getiriyor.

Ürünlere kuruluşun isminden esinlenerek "Çaba" markası verildi.

Hazırlanan ürünlerin Şabanözü Belediyesi ile imzalanan protokolle ilçedeki pazar yerinde engelli bireyler tarafından vatandaşlara satışı yapılması hedefleniyor.

"Toplumun çok önemli bir parçası olduğunun farkına varması lazım"

Merkez Müdürü Ulaş Aracı, AA muhabirine, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuruluş içerisindeki atıl olan arazileri tarım arazisine dönüştürdüklerini anlatan Aracı, "Kuruluşumuzun bir bölümü tadilata giriyordu, orada elimizde olan demirler ve camları sera yapmaya karar verdik. Şu anda devletten hiç katkı almadan yüz bin liranın üzerinde maliyeti olan bir sera yapmaya başladık." dedi.

Engelli bireylerin toplumla iç içe olmasının önemine vurgu yapan Aracı, "Bunu nasıl yapacağız, onun için üretmek zorundayız. Toplum için değer üretmek zorundayız. O yüzden profesyonel bir şekilde ambalajlamaya gittik. Kendi logomuzu tasarladık. Sabun yapmayı öğrendik. Marmelatları nasıl yapacağımızı bilmiyorduk, onları öğrendik. Bunların hepsini artık tam anlamıyla üretilebilecek, tüketilebilecek değerler haline getirdik. Bütün amacımız toplumdaki diğer bireylerle engelli bireyleri bir araya getirebilmek ve gerçekten onlar kadar değer üretebildiğini göstermek." diye konuştu.

Tarımla, doğayla iç içe daha mutlu olduklarını dile getiren Aracı, gün boyunca güldüklerini, şakalaştıklarını, bir şeyler üretmenin verdiği hazla tatlı bir yorgunluk yaşadıklarını kaydetti.

Aracı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bir stant oluşturarak merkezde üretilen ürünleri oradaki çalışma arkadaşlarına hediye etmek istediklerini de sözlerine ekledi.