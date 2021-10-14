İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlının ev ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.???????