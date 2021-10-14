Bölgede sonbahar renkleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu güzergahını kullanan sürücülere görsel şölen eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

Yolda çam ağaçları ile iç içe bulunan çınar, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri, drone ile görüntülendi.