Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 15 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 zanlıya yönelik 89 personelden oluşan 33 ekiple operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 11:34
- 11:31
- 11:25
- 11:42
- 11:18
Sıradaki Haber
Mersin’de 47 bin 700 makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz