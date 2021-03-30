Analistlere göre, bu önemli fiyat düşüşüne karşın, Bitcoin'in "arz krizi" her zamankinden daha fazla. Önde gelen ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'deki Bitcoin birikimleri, Ocak ayından bu yana 150,000 adet dolayında azaldı. Bir başka deyişle, bu azalma büyük ölçüde, Bitcoin birikimlerinin, "kripto para birimi birikimleri için yastık altı" adı verilen ve "internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlar" olarak tanımlanan stoklara aktarılmasından kaynaklandı.

Bitcoin (BTC) ne kadar?

Dün itibarıyla 55,071.11 ve 56,610.31 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.25 düşüşle 55,416.52 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 3.41 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 1.0 trilyon 34 milyar dolar ile yeniden 1.0 trilyon dolar sınırını aştı.

Şu an itibariyle Bitcoin 56 bin 800 dolar seviyelerinden işlem görüyor. 1 Bitcoin 470 bin Türk lirası dolaylarından satılıyor.

Ethereum (ETH) ne kadar?

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.70 düşüşle 1,702.51 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 4.47 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 196 milyar dolar düzeyindeydi

Şu an itibariyle Ethereum ise bin 778 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ethereumun Türk lirası karşılığı ise 14 bin 753.

Ripple (XRP) fiyatları

Ripple (XRP) ise şu anda 0,57 dolar seviyesinden işlem görüyor. 1 Ripple 4,63 lira seviyelerinden satılıyor.

Kripto para piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,034 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.0'unu Bitcoin, yüzde 11.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 100 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, değiştirilemez token (NFT) pazar yerlerinin yakında Cardano blok zincirinde desteklenebileceğini ve projenin ağına geçme konusunda birçok önde gelen pazar yerine yaklaştığını öne sürdü.

"Dünyanın en büyük yatırım fonu olan Goldman Sachs, SEC’e müşterilerin dolaylı yoldan alabileceği ürün için başvuruda bulundu. 'Bağlantılı senet' olarak adlandırılan ürün, Grayscale Bitcoin Trust’ında yatırımı olan ARK Innovation ETF’inin fiyatını baz alacak. Bu ürün, Bitcoin hisselerini takip eden ETF odaklı bir ürün. Böylelikle, direkt olmasa da yatırımcılar kripto paraya yatırım yapma imkanı bulacak.

"Tipik olarak riskten kaçınmasıyla bilinen emeklilik fonları, Bitcoin almak konusunda giderek yaygınlaşıyor. Buna bir örnek de Yeni Zelanda’dan geldi. Yeni Zelanda Fon Yönetimi'nin KiwiSaver fonu ekim ayından bu yana Bitcoin satın alıyor."