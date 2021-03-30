Çok yüksek riskli illerden Edirne'de kentte yeme içme yerleri bir süredir sadece paket servis ve gel al yöntemiyle çalışıyordu. Söz konusu iş yerleri, Sağlık Bakanlığı’nın Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına göre açıldı.

Esnaf memnun

Kahvaltıcı Ahmet Tözünler, iş yerlerinde müşteri kabulüne başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Açıldığımız için çok memnunuz. Kiramız çıkar, masraflarımız çıkar. Hijyen kurallarına riayet ediyoruz. Yüzde 50 kapasitede çalışıyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun."

Çorbacı Hasan Şeremet de salgın tedbirlerine göre hizmet verdiklerini ifade etti:

"Mutluyuz. Şu anda çok memnunuz. Yüzde 50 kurallarına uyuyoruz. Maske, mesafe ve temizliğine kurallarına uyarsak bu hastalığı atlatacağız inşallah."

Kahve işleten İbrahim Can da havalarında güzelleşmesiyle açık havada hizmet vermeyi planladıklarını ifade etti.

Hangi saatlerde açık olacak?

Yeme içme yerleri için yüzde 50 kapasite sınırlaması uygulanacak. Mekânda bulunabilecek masa­ koltuk sayısı, aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00­-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilecek.

Bu saatler dışında 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­ al yöntemiyle, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verilecek. Ayrıca tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi veya pazar günleri 10.00 - ­20.00 saatleri arasında sadece paket servis olarak hizmete devam edilecek.