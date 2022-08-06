Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 6. kattaki evin penceresinden düşen kişi öldü
Kayseri'de ziyarete gittiği annesinin 6. kattaki evinin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.
E.T. (45), Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak'ta annesinin oturduğu binanın 6. kattaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, E.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Kayseri
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