Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilişim ve teknoloji çağındaki hızlı gelişime ayak uydurmaya çalışıp büyük emekler harcayan öğrenci ve öğretmenlerin yarışma öncesi Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'a makamında bilgi verdi.

İHA TIM ekibinin 9-14 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlenecek final yarışmasında bölgeyi temsil edeceği aktarılan açıklamada, "Edirne'yi, Keşan'ı ve bölgeyi temsil edecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Öğrencilerimiz Arda Bekdüz, Batuhan Aydemir, Yiğit Akalın, Hasan Efe Balcı ve danışman öğretmen Emre Topaloğulları, teknik danışman veli Ömer Bekdüz'ü tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.