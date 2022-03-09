Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 10 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de gözaltına alınan 70 hırsızlık şüphelisinden 10'u tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla 28 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında uygulama yapıldı.
Uygulamalar sonucunda yakalanan 70 hırsızlık zanlısından 10'u tutuklandı.
Şüphelilerden elde edilen malzemeler, müştekilere teslim edildi.
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