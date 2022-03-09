Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 zanlı yakalandı
Malatya'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu Arguvan ve Battalgazi ilçelerinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin evlerindeki aramada çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Malatya Terör Örgütü Sosyal Medya PKK/KCK
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