Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de minibüs ücretleri artırıldı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'de akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle minibüs taşımacılığı indi bindi ücreti, 5 liradan 7,5 liraya çıkarıldı. Yeni fiyat tarifesi 21 Mart'tan itibaren uygulanacak.
İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uguz, yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne minibüs taşımacılık ücretinde artış yapılmasını talep ettiklerini belirtti.
Merkezin son toplantısında alınan kararla, kentte minibüs taşımacılığında tüm tarifelere 2,5 lira fiyat artışı uygulandı. İndi bindi ücreti 5 liradan 7,5 liraya çıkarıldı.
Yeni fiyat tarifesi 21 Mart 2022'den itibaren geçerli olacak.
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