Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacak
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacağını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar süreceği ifade edildi.
Etiketler: Marmaray Kar Yağışı
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