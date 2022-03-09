Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da polis ekipleri kadınlara çiçek dağıtarak KADES uygulamasını anlattı
[Fotoğraf: AA]
Bodrum ilçesinde polis ekiplerince kadınlara karanfil dağıtıldı, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgiler verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bodrum Belediye Meydanı, Torba Uygulama Noktası, salı pazarı ve alışveriş merkezlerinde polis ekiplerince kadınlara karanfil hediye edildi.
Sinema salonlarında film öncesi yayımlanan KADES uygulaması tanıtım filmi dikkat çekti. Emniyet Müdürlüğü personelleri filme giren vatandaşlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.
İlçedeki reklam panolarında "Tek Tuşla Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında" afişleri sık sık göze çarptı.
Vatandaşlar uygulamadan dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
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