Artvin Vali Yardımcısı Alay Yazıcı beraberindeki İl Defterdarı Mustafa Yılmaz Şimşek, İl Ticaret Müdürü Bilal Taş ve zabıta ekipleri, kentteki zincir ve yerel marketleri denetledi.

Denetimlerde özellikle son günlerde fiyat artışlarıyla gündeme gelen sıvı yağ reyonları ile depolarda incelemelerde bulunularak fahiş fiyat artışı olup olmadığı ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Ürün etiketleri ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı, etiket ve künye bilgilerinin ilgili yönetmeliğe uygun yazılıp yazılmadığı da incelendi.

Etiket ve kasa fiyatı arasında uyuşmazlık yok

İl merkezinde yapılan denetimlerde, vatandaşların sıvı yağa ulaşmakta sıkıntı yaşamadığı, ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılmadığı ve herhangi bir stokçuluk durumunun olmadığı tespit edildi.

Öte yandan etiket ve kasa fiyatı arasında herhangi bir uyuşmazlık yaşanmadığı da kayıt altına alındı.