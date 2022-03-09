Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde durdurulan bir kamyonda 4 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğün'e bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Adana'dan gelen bir kamyon Bursa-Ankara kara yolu üzerinde durduruldu.
[Fotoğraf: AA]
Kamyonda 4 milyon 500 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü Mehmet K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bursa Kaçakçılık Makaron
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