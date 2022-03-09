Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğün'e bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Adana'dan gelen bir kamyon Bursa-Ankara kara yolu üzerinde durduruldu.

[Fotoğraf: AA]

Kamyonda 4 milyon 500 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyonun sürücüsü Mehmet K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.