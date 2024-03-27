Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 27.03.2024 09:41

Kayısı ağaçları çiçek açtı

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de, baharla birlikte tomurcukların çiçeğe dönmesiyle ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Kayısı ağaçları çiçek açtı

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de 2 milyondan fazla kayısı ağacı bulunurken, her yıl ortalama 170 bin ton ürün elde ediliyor.

Kentte üretimin büyük bir bölümü Mut ilçesinde yapılıyor. Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçelerinde de önemli miktarda üretim yapılırken tomurcuklanan ağaçlar baharla birlikte çiçeklendi. Ağaçların çiçek açmasıyla bahçeler beyaza bürünerek adeta gelinliğini giydi. Yeşil ve beyazın birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri güzelliği ile etkileyen bahçeler renklendi. Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde 50 dönümlük alanda limonun yanı sıra kayısı da yetiştirdiklerini belirten Ali Değirmenci, "Bahar geldi, kayısılarımız güzel bir görüntü verdi. Eğer afet olmazsa bu sene güzel bir verim bekliyoruz" dedi.

Vatandaşların bahçelerinde fotoğraflar çektiğini aktaran Değirmenci, kendilerinin de şu anda gübreleme ve sulama gibi bahar bakımlarını yaptıklarını kaydetti. Yaklaşık bir ay sonra çiçeklerin çağlaya dönüşeceğine değinen Değirmenci, haziran ayından itibaren ise kayısı hasadına başlayacaklarını dile getirdi.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Asırlık hatim geleneği Selçuklu mirası camide yaşatılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:37
Beşiktaş'taki iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı
10:29
Almanya'daki PKK provokasyonu: Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü
10:22
Antalya'da çocuğun köpeklerden kaçarken ölmesiyle ilgili davanın duruşması yapıldı
10:14
Türkiye'de nüfusun yüzde 10,2'si yaşlı
10:06
İsrail Lübnan'a havadan saldırdı: 7 ölü
10:14
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Erzurum'da kar yağışı
Erzurum'da kar yağışı
FOTO FOKUS
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
AK Parti Milletvekili Keleş küçük çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ