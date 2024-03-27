Kayısı ağaçları çiçek açtı

Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de 2 milyondan fazla kayısı ağacı bulunurken, her yıl ortalama 170 bin ton ürün elde ediliyor.



Kentte üretimin büyük bir bölümü Mut ilçesinde yapılıyor. Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçelerinde de önemli miktarda üretim yapılırken tomurcuklanan ağaçlar baharla birlikte çiçeklendi. Ağaçların çiçek açmasıyla bahçeler beyaza bürünerek adeta gelinliğini giydi. Yeşil ve beyazın birleşmesiyle doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri güzelliği ile etkileyen bahçeler renklendi. Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde 50 dönümlük alanda limonun yanı sıra kayısı da yetiştirdiklerini belirten Ali Değirmenci, "Bahar geldi, kayısılarımız güzel bir görüntü verdi. Eğer afet olmazsa bu sene güzel bir verim bekliyoruz" dedi.



Vatandaşların bahçelerinde fotoğraflar çektiğini aktaran Değirmenci, kendilerinin de şu anda gübreleme ve sulama gibi bahar bakımlarını yaptıklarını kaydetti. Yaklaşık bir ay sonra çiçeklerin çağlaya dönüşeceğine değinen Değirmenci, haziran ayından itibaren ise kayısı hasadına başlayacaklarını dile getirdi.