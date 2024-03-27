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Güncel
AA 27.03.2024 09:22

Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı

Gümüşhane'de vatandaşlar, karın ardından beyaza bürünen tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne ilgi gösterdi.

Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı

Kentte dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar, Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi'nde güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Tarihi mahallede ortaya çıkan manzarayı izleyen vatandaşlar, fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Ordu'dan Gümüşhane'ye akademik çalışma için geldiğini belirten psikolog Emin Güneş, kentte karla karşılaşınca mutlu olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de tarihi Süleymaniye Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı

Güneş, karın kendilerine sürpriz olduğunu ifade ederek, "Çokta güzel oldu. Ordu'ya kar yağmadı, karı gördüğümüz için çok mutluyuz. Tarihi yapıları gezerken birçok fotoğraf çektik." dedi.

Süleymaniye Mahallesi'ne kar manzarasını izlemek için geldiğini anlatan Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yılmaz ise "Süleymaniye Mahallesi'nde kar oldukça fazla. Kar yağışı çok güzel. Dağlar çok güzel gözüküyor, seyirlik manzaralar var. Ben de fotoğraf çekmek için geldim." diye konuştu.

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