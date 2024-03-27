Otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Kaza saat 01.00 sıralarında Burdur merkez Özgür Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

Arkadaşına ait motosiklet ile cadde üzerinde süratle ilerleyen E.E., yol kenarında park halindeyken yola çıkmak üzere hamle yapan E.D. idaresindeki otomobile çarpıp yola savruldu.

Savrulan motosiklet karşı şeride geçip park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan E.E. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Öte yandan motosiklet sürücüsü E.E.’nin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken E.E.’ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, motosiklet ruhsat sahibine ise ehliyetsiz birine araç vermekten toplamda 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Yaralı sürücünün tedavisi hastanede sürüyor.