Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye ait 2 işyeri ve 3 araçta arama yaptı.



Yapılan aramalarda piyasa değeri 740 bin TL olduğu belirlenen; 9 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, 119 bin makaron, 252 kilo tütün ile 10 kilo çay ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.