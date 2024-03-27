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Güncel
DHA 27.03.2024 09:25

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 7 gözaltı

Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında; Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 7 şüpheliye ait 2 işyeri ve 3 araçta arama yaptı.

Yapılan aramalarda piyasa değeri 740 bin TL olduğu belirlenen; 9 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, 119 bin makaron, 252 kilo tütün ile 10 kilo çay ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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