İlçeye bağlı Büklümlü mevkisinde hayvan yetiştiriciliği yapan Aydın, köy kırsalında 11 büyükbaş hayvanını kaybetti. Aydın'ın, hayvanlarının çalınmış olabileceği ihtimaline karşı jandarmaya ihbarda bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çok sayıda jandarma ekibinin yaya ve araçlarla arazide yaptığı 6 saatlik çalışmanın sonucunda kaybolan hayvanlar köyden 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Geçim kaynağı olan hayvanlarının bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan Aydın, sevinç gözyaşlarıyla jandarmaya sarılarak teşekkür etti.

Kaynak: AA