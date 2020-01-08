Her yaştaki çocuk ve yetişkinin faydalanabileceği, internet erişimi olan, sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği, ücretsiz ikramların sunulacağı kafede 3 bin 500 kitap yer alıyor

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, kafeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kitap okumak okumayı seven insanlar için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade eden Koç, "İçimizdeki öğrenme, merak ettiğimiz soruların cevabını arama ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılama hissinin tatmin olacağı en temel şey kitaptır. Bu kitapların en tat alınarak okunacağı mekanlar da kitap kafelerdir." dedi.

Kaynak: AA