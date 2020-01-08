Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uzun yıllardır fırıncılık yapan ve geçen günlerde mor ekmek üretimine başlayan Ceyhan, ekmeğin tanıtımını yapmak için Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yönetiminde gerçekleşen meclis toplantısına katıldı.

Küçük dilimler halinde kestiği mor ekmeği Meclis üyelerine ikram eden Ceyhan, ekmeğin yararları ve yapılışı hakkında da bilgiler verdi.

Malatya ve Ankara'nın ardından mor ekmeğin Edirne'de de üretilmeye başlandığını anlatan Ceyhan, ekmeğin mor rengini içerdiği antosiyanin maddesinden aldığını söyledi.

Mor ekmeğe talebin artmaya başladığını ifade eden Ceyhan, şunları kaydetti:

"Mor ekmek içerisinde yüksek oranda antosiyanin dediğimiz maddeler içermektedir. Bu antosiyaninler bitkilere renk veren kısımların ileri teknoloji uygulanarak ayrıştırılmasından sonra ortaya çıkan 'mor miks' adı verilen tozlardan oluşuyor. Bize mor miks dediğimiz madde toz halinde geliyor, biz bunu yüzde 65 tam buğday unu, yüzde 29,5 beyaz una ilaveten yüzde 6,5'de mor miks katarak bildiğimiz usullerle ekmeğimizi üretiyoruz. Edirne’de seri üretime başladık. Ciddi geri dönüşler başladı. Her gün olumlu haberler alıyoruz. Günde 200 civarında üretiyoruz ve siparişlere zor yetişiyoruz. Şeker hastalığını baskılaması en büyük özelliği."

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de mor ekmeğin Edirne'de üretimine başlanmasının sevindirici bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Ben 30 yıllık fırıncıyım ama ilk defa böyle bir ekmekle karşılaştım. İstanbul Üniversitesi Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezinin 12 yıllık araştırmaları sonucunda Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilmiş bu ekmek. Trakya’da bir ilki yaşamanın onuru ve sevincini yaşıyoruz. Meclis olarak biz de bu girişimi destekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA