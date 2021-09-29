Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Yusufeli ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AFAD gönüllüsü dağcılar tarafından kurtarıldı.
Köprügören köyünde yaşayan Mehmet İnce, hayvanlarını otlatırken 3 keçisinin kaybolduğunu fark etti.
Bunun üzerine ailesiyle 3 gün bölgede keçilerini arayan İnce, hayvanların köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalıklarda mahsur kaldığını belirledi.
Keçileri bulunduğu yerden alamayan İnce, AFAD'ı arayarak yardım istedi.
3 saat süren çalışma
AFAD yetkililerinin yönlendirmesiyle, Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü üyesi dağcılar Emin Bülbül, Muzaffer İnce ve Mehmet İnce bölgeye gitti.
Halatlarla kayalıklara inen dağcılar, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
Son Haberler
- 16:58
- 16:52
- 16:45
- 16:35
- 16:26
Sıradaki Haber
Kırşehir evcil hayvanlar parkı yeni sakinleriyle ilgi görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz