Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te 11 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bir depoda yapılan aramada 11 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Haberler
- 16:58
- 16:52
- 16:45
- 16:35
- 16:26
Sıradaki Haber
Bayburt'ta minibüs ile otomobilin çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz