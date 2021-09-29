İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bir depoda yapılan aramada 11 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.



