Haber Giriş: 29 Eylül 2021 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
1 saatlik deniz temizliğinde çok sayıda atık çıktı
[Fotoğraf: AA]
Ayvalık'ta bazı sivil toplum kuruluşları denize dalıp temizlik yaptı. Sadece 1 saatte denizin dibinden çok sayıda atık çıkarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşları etkinlik düzenleyip deniz temizliği yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Deniz temizliği sadece 1 saat sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Mavi suların dibinden çıkarılan araba lastiği, plastik sandalye, kova, şişe gibi atıklar sahilde sergilendi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Çevre Kirliliği
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