Irak’ın saygın üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere ve Türkçe öğretmenlerine yönelik “Eğitici Eğitimi” programı 28 Eylül-4 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu tarafından yapıldı.

Kartallıoğlu açılış konuşmasının ardından “Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Eğitimi, Kültür-Sanat Faaliyetleri” ile “Türkçe Öğretiminde Yazım ve Noktalama” konularında sunum yaptı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Türkçeye yönelik çeşitli sunumlar yapıldı

Eğitim programı boyunca Yunus Emre Enstitüsü uzmanları tarafından yabancı dil olarak türkçe öğretiminde, okuma, dinleme, yazma, konuşma becerilerinin geliştirilmesi, ilk ders uygulaması, drama ve oyunlaştırma, metin hazırlama, söz varlığını geliştirme, çevrim içi ortamda Türkçe öğretimi, ölçme ve değerlendirme başlıkları altında etkileşimli sunum yapıldı.

Programın son günü Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş tarafından kapanış konuşması gerçekleştirildi. Yunus Emre Enstitüsü uzmanları tarafından katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Kültür semineri çerçevesinde Prof. Dr. Erdoğan Boz, katılımcılara “Yunus Emre” konulu bir seminer verdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sultanbekov "Dombra" bestesini çaldı

Programda sunumların ardından sanatsal etkinlik kapsamında Türk Dünyası Ozanı Arslanbek Sultanbekov, meşhur bestesi “Dombra” ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Eğitsel-sanatsal etkinliklerin ardından katılımcılara İstanbul’daki tarihi ve kültürel mekanların tanıtılması maksadıyla Çamlıca Kulesi, Dolmabahçe Sarayı ve Miniatürk’e gezi düzenlendi. Kültürel gezinin akabinde tekne gezisi ile katılımcılar uğurlandı.

Eğitim programına Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Yunus Emre Enstitüsü uzmanları, Bağdat Üniversitesi, Erbil Üniversitesi, Kerkük Üniversitesi, Zaho Üniversitesi, Kufe Üniversitesi, Musul Üniversitesi, Musul Kuzey Teknik Üniversitesi, Musul Türkmen Kardeşlik Ocağı ve Telafer Türkmen Cephesinde görev yapan Türkçe öğretmenleri ve akademisyenler katıldı.