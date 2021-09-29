Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bazı açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde kaymakamlarla görüşerek ilçelerin genel durumu ve sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan Işık, daha sonra mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

COVID-19 ile mücadelenin ele alındığı toplantılarda Vali Işık, desteklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Salgınla mücadelenin en etkin yolunun aşıların tam ve zamanında yapılmasından geçtiğini anlatan Işık, bu sinsi ve görünmeyen düşmanla yürütülen mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için hep birlikte hareket edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Aşılama oranımızı yükseltmemiz lazım"

Zor bir süreçten geçildiğini ve uzun zamandır salgınla mücadele verdiklerini anlatan Vali Işık, şöyle konuştu:

"Salgınla mücadelede sizler elinizden geleni yapıyorsunuz. Sizlerin bu mücadelede çok büyük katkısı olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Sizlerden özellikle ricam, bu mücadeleyi evlerinizde, köylerinizde, mahallelerinizde birebir sürdürmeniz. Halkımızın rehavete kapılmasını önlemeliyiz. Aşılama oranımızı yükseltmemiz lazım. Sizler yaşadığınız yerlerin sözleri dinlenen kişilerisiniz. Sizlerden özellikle istirham diyorum. Lütfen gerekirse kapı kapı dolaşın. Vatandaşlarımıza aşının önemini anlatın. Tabii ki kimseyi aşı olmaya zorlayamayız ancak bilimsel olarak da kanıtlandı. Entübe olan hastalarımızın yüze 90'ı aşısızlardan oluşuyor. Bunları da anlatırsanız aşı olmalarına yardımcı olabilirsiniz."

Bölgede aşısız vatandaş kalmasını istemediklerini vurgulayan Işık, "Salgınla mücadelenin etkin yürütülmesinde ve bu illetin toplumumuzdan sökülüp atılmasında maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesinin yanında en önemli koşul, aşıların zamanında ve tam yapılması. Bununla birlikte farklı nedenlerle de olsa bir araya toplanmaktan mümkün olduğunca uzaklaşmanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sizlerin de desteğinizle hep birlikte başaracağız" dedi.