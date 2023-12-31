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Güncel
AA 31.12.2023 13:05

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Palandöken 2'de 124, Ergan'da 122, Hakkari'de 102, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 56, Yıldıztepe'de 25, Erciyes'te 20, Keltepe'de 15, Ilgaz ve Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Yedi Kuyular'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı'nda 8, Kop ve Haserek'te 7, Denizli'de 6, ve Uludağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 31.12.2023 En düşük En yüksek
Palandöken P -9 0
Ergan P -3 1
Hakkari AB -14 0
Kartalkaya PB -3 3
Sarıkamış PB -7 2
Erciyes PB -2 7
Keltepe PB -7 1
Ilgaz S 0 5
Yalnızçam S -7 4
Yıldızdağı PB -2 6
Mersivan PB -5 2
Çambaşı S -1 5
Kop S -7 4
Haserek AB -5 2
Denizli PB -1 6
Uludağ ÇB 3 5


(P: Puslu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu)

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