Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 150, Hakkari'de 147, Davraz'da 131, Kartepe'de 119, Erciyes'te 115, Uludağ'da 114, Ovacık'ta 110, Ergan'da 103, Denizli'de 100, Sarıkamış'ta 98, Zigana'da 90, Hesarek ve Yıldız Dağı'nda 75'er, Yedikuyular'da 73, Ilgaz ve Keltepe'de 70'er, Çambaşı'nda 65, Konaklı'da 62, Hazarbaba'da 60, Yıldıztepe'de 50, Kop Dağı'nda 49, Murat Dağı'nda 44, Yalnızçam'da 28, Mersivan'da 19 ve Kandilli'de 5 santimetre ölçüldü.