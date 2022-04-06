Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki işletmelerde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye ve Gevhernesibe Mahallesi'ndeki ruhsatsız bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 16 kişi kumar oynarken yakalandı.

Operasyonda işletme sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, 70 lira ile oyun kartları ve pul ele geçirildi.

Kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira para cezası kesildi.