Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, yabancı bankaların dolar cinsinden tahvil ödemesini reddettiğini açıkladı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Maliye Bakanlığı, 643 milyon dolarlık tahvil ödemesinin yabancı bankalar tarafından reddedildiğini, bu nedenle ödemeyi ruble cinsinden gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Maliye Bakanlığı, vadesi gelen tahvil ödemesi için dolar cinsinden ödeme talimatı verildiğini ancak yabancı bankaların bu talimatı yerine getirmeyi reddettiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, döviz cinsinden ödeme yapılamaması nedeniyle gerekli ödemeler ruble cinsinden yapıldı ve Rusya, yükümlülüğünü yerine getirdi.
Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali endişe yaratıyor.
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