Rusya Maliye Bakanlığı, vadesi gelen tahvil ödemesi için dolar cinsinden ödeme talimatı verildiğini ancak yabancı bankaların bu talimatı yerine getirmeyi reddettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, döviz cinsinden ödeme yapılamaması nedeniyle gerekli ödemeler ruble cinsinden yapıldı ve Rusya, yükümlülüğünü yerine getirdi.

Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali endişe yaratıyor.