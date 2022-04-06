Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı adreslerde arama gerçekleştirdi.
Aramada, 74 kök kenevir, 270 gram esrar ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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