Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı adreslerde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 74 kök kenevir, 270 gram esrar ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.