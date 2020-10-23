İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda jandarma trafik timleri tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla jandarma sorumluluk bölgesindeki köy grup yolları ve trafik kontrol noktalarında otomobil, yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve okul servis araçları Kovid-19 kapsamında kontrol edildi.

Jandarma ekipleri, sürücü, yolcu ve öğrencilere maske takma, hijyen ve sosyal mesafenin yanı sıra emniyet kemeri takma gibi kurallara uyulması konusunda dikkatli olunması gerektiğini anlattı.

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