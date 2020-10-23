Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ahmet Küçük'ün kullandığı 09 M 5065 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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