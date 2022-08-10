Toplantıda Proje Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, kadın girişimcilere lavanta tarımı ve turizmi hakkında bilgiler verdi.

Daday’da, başta lavanta olmak üzere, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla bir kooperatif kurularak, özellikle Yumurtacı Göleti çevresinden başlayarak yapılacak üretimin, yalnızca Daday’da değil, Kastamonu’da tarımsal turizm alanında çok önemli bir dönüşüm sağlayacağı konusunda fikir birliği sağlandı.

Projenin ilk adımının atıldığı toplantıda kadın girişimciler, yüksek bir motivasyon ile ayrıldılar. Dadaylı Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Dr. Aysın Turpoğlu, toplantının düzenlenmesinde emekleri geçenlere teşekkür etti.

Turpoğlu, “Bu toplantının projenin gelecekteki yüz güldüren kazanımlarına hayırlı bir başlangıç olmasını ve Daday köylerinin lavanta kokmasını diliyoruz” dedi.