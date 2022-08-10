Şu anda Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu olarak hizmet veren binada düzenlenen etkinliğe Türkiye, Fransa ve Almanya'nın çeşitli illerinden katılan mezunlar, yıllarca kaldıkları yatakhanede bir gece geçirdi.

Okulda çeşitli spor müsabakalarına katılıp ikramlardan tadan mezunlar, tadilatını üstlendikleri eski sınıflarında sıralara oturarak anılarını tazeledi.