Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucu saklandığı adres belirlenen D.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

D.Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.