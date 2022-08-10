Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 'kasten öldürme' suçundan aranan zanlı yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan takip sonucu saklandığı adres belirlenen D.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.
D.Y, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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