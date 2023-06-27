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Güncel
AA 27.06.2023 19:13

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı arifesi yoğunluğu

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kurban Bayramı arifesi yoğunluğu

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile anılan ve Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin kabrinin bulunduğu külliyeyi ziyaret etmek için Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlar, Kastamonu'ya geliyor.

Külliye içinde bulunan Vakıf Müzesini de ziyaret eden vatandaşlar, "Asa suyu"ndan içip dua ediyor.

İstanbul'dan gelen Mehmet İpek, Kastamonu'nun tarihi yerlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kente her geldiklerinde Şeyh Şaban-ı Veli'yi ziyaret ettiklerini anlatan İpek, "Şeyh Şaban-ı Veli'nin maneviyatını çok iyi bildiğimiz için ziyaret etmeden kesinlikle gitmek doğru değil. Asa suyundan da her geldiğimizde içiyoruz. Zemzem suyuna eş değer olduğu söyleniyor. Gerçekten de çok güzel. Bu kültürü yerinde görmek gerçekten çok farklı. Manevi bir huzur var burada. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Soner Özer, külliyeye daha önce de geldiğini belirterek, "İnsan içeri girince huzur buluyor. Her geldiğimde burası kalabalık oluyor. Herkesin burayı görmesini isterim" dedi.

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