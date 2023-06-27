Kırşehir'de bıçakçı baba oğul kurban mesaisinde

Tarihi Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren bıçak ustası Murat İ., babası Cemal İ. ile birlikte bayram öncesi yoğun mesai yapıyor.

Yaklaşık 30 yıldır bu işi yaptığını, bayrama yoğun şekilde girdiklerini söyleyen Murat İ., "Biz son 15-20 gündür bıçak çarklıyoruz. Bıçakları 10 liraya bileyliyoruz" dedi.

Baba Cemal İ. de 1992'den beri bıçak, satır gibi ürünleri bilediğini aktararak, "Oğlum Murat önceden elektrikçiydi, sonra bizim mesleğe bıçakçılığa başladı. Her bayram yoğunlukta yardıma geliyorum. Sabah namazından çıkıp geliyoruz, akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz" diye konuştu.