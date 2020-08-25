Akçakese köyü Boyalı Mahallesi'nde Kadir Güler'e ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Hüseyin Güler ve Süheyla Erkek'in evlerine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahaleyle söndürülen yangında, Kadir Güler ve Süheyla Erkek'e ait evler ile 3 samanlık, 5 ahır ve bir ambar kullanılamaz hale geldi. Hüseyin Güler'e ait evin çatısında da hasar oluştu.