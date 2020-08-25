Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de yerleşim yeri yakınlarında otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Avrupa Kent mevkisi yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, rüzgarla yayılan yangına müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 40 dönüm alan zarar gördü.
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